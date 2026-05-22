Германия попрощалась с Lada: немецкий импортер объявил о банкротстве

Импортер Lada в Германии обанкротился после 50 лет работы

Компания Lada Deutschland GmbH, ранее выполнявшая функции дистрибьютора марки Lada в Германии, окончательно прекратила работу и сейчас находится на завершающей стадии процедуры банкротства, сообщает немецкое издание T-online .

Компания проработала на рынке более 50 лет.

«АвтоВАЗ» остановил официальные продажи автомобилей Lada в странах ЕС весной 2019 года. Отмечается, что главным препятствием стал переход ЕС на экологические стандарты Евро-6d-TEMP, что становилось невыгодным.

С 2022 года поставки Lada в Европе были почти полностью свернуты.

Ранее сообщалось, что все модели машины M7 от «АвтоВАЗа» могут занять свою нишу на рынке, но это будет зависеть от объема спроса и степени локализации.

