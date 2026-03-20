«Не верх совершенства»: автоэксперт прокомментировал выпуск M7 от «АвтоВАЗа»

Две модели машины M7 от «АвтоВАЗа» могут занять свою нишу на рынке, но это будет зависеть от объема спроса и степени локализации. Об этом РИАМО сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«АвтоВАЗ» сообщил о выпуске автомобилей по новым брендом SKM. В настоящее время завод рассказал о двух вариантах модели машины M7: фургон и грузопассажирский минивэн.

«Машина — не верх совершенства, потому что это задний привод, рессорная задняя подвеска. То есть машина выглядит почти как минивэн, но все-таки в значительной степени, наверное, более грузовая, чем легковая. С другой стороны, может быть, для наших реалий и неплохо. Опять же — это покупатель уже решит, а покупатель решит, когда будет известна цена. Потому что без цены сейчас говорить о перспективах очень сложно. От этого будет зависеть и само производство», — сказал Кадаков.

Автоэксперт добавил, что цена на машину завязана на объемы производства и на степень его локализации. Финальная стоимость будет зависеть от вышеупомянутых параметров.

Кадаков напомнил, что востребованность таких автомобилей у отечественного рынка есть, так как машин такого класса и габарита в России почти не производилось.

«Ну, наверное, только УАЗ „Буханка“, но это машина, которую, наверное, вообще не стоит рассматривать как вариант. „Соболь“ „ГАЗовский“ — машина хорошая, но машина больше коммерческая, чем пассажирская. „ГАЗель“, тем более, она крупнее. В таком более мелком формате у нас ничего не было. Условно, по советским меркам, — это „Рафик“, у нас когда-то был такой относительно пассажирский автомобиль», — добавил Кадаков.

