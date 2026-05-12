77 договоров на 11 млрд рублей: как программа промипотеки работает в Подмосковье

По его словам, Московская область — лидер программы с момента ее запуска. Первый крупный кредит по промипотеке в России в декабре 2022 года получила подмосковная компания «Электростарт» из Чехова — 300 млн рублей. По данным министерства инвестиций, промышленности и науки региона, в области заключено 77 договоров на сумму более 11 млрд рублей.

Он уточнил, что Подмосковье использует ключевое преимущество — повышенный потолок цены квадратного метра (75 тыс. рублей, как в Москве и Санкт-Петербурге), что критично в зоне ЦКАД и Большой Москвы, где рыночная стоимость производственной недвижимости заметно превышает норматив для «прочих регионов». Активно работают по программе ПСБ, Сбербанк, ВТБ и банк ДОМ.РФ. Пакетное сопровождение проектов координирует Корпорация развития Московской области.

«Точки роста — особые экономические зоны „Дубна“, „Кашира“, „Ступино Квадрат“ и индустриальные парки „Есипово“, „М8“, „Союз“, „Ключ“, „Титан“. Программа промипотеки в Подмосковье хорошо комбинируется с региональными мерами поддержки — компенсацией затрат на инфраструктурное подключение, льготами для резидентов ОЭЗ и индустриальных парков, программами Корпорации развития. Это дает эффект „двойного субсидирования“ по разным статьям затрат — при условии, что одни и те же расходы не покрываются дважды (этот момент Минпромторг проверяет отдельно)», — сказал Родионов.

Промышленная ипотека также хорошо сочетается с грантовыми инструментами Фонда содействия инновациям, Минпромторга, НТИ — стандартная конструкция «грант на оборудование и НИОКР плюс промипотека на недвижимость» претензий не вызывает. Со специальным инвестиционным контрактом (СПИК) программа еще совместима, если параллельное субсидирование не покрывает одни и те же затраты, пояснил эксперт.

