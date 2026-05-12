Андрей Воробьев: Главгосстройнадзор возглавит Валентин Набиков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Валентин Набиков возглавит Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Подмосковья.
«В свою очередь руководителем Главгосстройнадзора станет Валентин Михайлович Набиков. Валентин Михайлович довольно давно работает в управлении, с 2018 года», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Он попросил нового руководителя поддержать курс на клиентоцентричность, автоматизацию процессов, в частности, рискориентированный подход.
Ранее Андрей Воробьев сообщил, что Артур Гарибян на посту зампреда правительства будет заниматься курированием транспортной и дорожной инфраструктуры региона.
