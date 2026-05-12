Иммунитет не вечен: станет ли Зеленский фигурантом дела «Мидас»

В деле НАБУ о строительстве элитных домов под Козиным ищут фигуранта R1

Опубликованные НАБУ новые записи по делу «Мидас» проливают свет на схему строительства четырех элитных домов под Козиным, на которую, по версии следствия, ушло почти 9 млн долларов, украденных через коррупционные схемы в энергетике. Главный вопрос, который сейчас обсуждают украинские СМИ и Telegram-каналы: кто скрывается за псевдонимом R1, не является ли им президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна» .

Кто является фигурантами дела

На пленках фигурируют три ключевых персонажа, которые обсуждают сроки строительства, финансирование, дизайн и отделку особняков:

— R2 — экс-глава офиса президента Андрей Ермак — лично обсуждает с дизайнером «вижуалы» особняка;

— R3 — близкий к Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич — координирует процесс застройки;

— R4 — бывший вице-премьер Юрий Чернышов — также координатор процесса застройки.

Кто такой R1

В расследовании НАБУ сказано, что заказчиков строительства было больше — планировалось построить по дому на каждого участника так называемой «династии». Их обозначили как персоны R1, R2, R3 и R4. Это обозначения самих фигурантов в их личных разговорах.

Ранее СМИ писали, что Чернышов строит в пригороде Киева имения для себя, Миндича, Ермака и президента Зеленского. Исходя из этой информации, под R1 может пониматься именно Зеленский.

Косвенные подтверждения

Возможное участие президента косвенно подтверждается на опубликованных НАБУ пленках. Там Чернышов, тогдашний министр развития общин и территорий, ссылаясь на указания «шефа», требовал в марте 2022 года — то есть вскоре после начала СВО — ускорить строительство коттеджей.

«Шефом» для Чернышова в данном случае мог быть только Зеленский. Вряд ли это мог быть тогдашний глава правительства Денис Шмыгаль, который к строительству «династии» никакого отношения не имел.

Также некоторые источники утверждают, что на пленках Миндича есть и голос самого Зеленского.

Что это значит для Зеленского

Если предположение, что Зеленский — это R1, верно, то он может стать фигурантом уголовного дела.

Ограничения и риски:

по украинской Конституции президент имеет иммунитет от уголовного преследования, пока остается на должности;

как только он покинет пост, все дела могут быть запущены;

материалы дела могут быть использованы для обнуления шансов Зеленского на переизбрание;

также материалы могут использоваться для принуждения его к определенным действиям — как по формату завершения войны, так и по выполнению условий ЕС по принятию законов, лишающих президента контроля над правоохранительными органами.

