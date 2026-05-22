Просто хотел покататься: ростовчанин угнал машину скорой и доехал до Волгограда
Житель Ростова угнал машину скорой помощи и уехал в Волгоград
Житель Ростова угнал машину скорой помощи, чтобы покататься. Мужчина уехал в Волгоград, сообщает «112».
В полицию поступило заявление об угоне служебной машины. Злоумышленника быстро вычислили.
Им оказался 32-летний мужчина. По его словам, он увидел незапертую машину и решил покататься. В итоге он доехал до соседнего города, бросил на одной из улиц и отправился по своим делам.
Горе-угонщика быстро нашли, ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Машину вернули медикам.
Ранее на закрытой парковке жилого комплекса «Крылатский» на Рублевке обнаружили два угнанных автомобиля общей стоимостью более 100 миллионов рублей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.