сегодня в 23:51

Силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Сбит один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил он.

Всего за вечер силы ПВО сбили восемь БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Росавиация сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе двух московских аэропортов. Речь идет о Домодедово и Внуково. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

