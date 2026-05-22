Щенки падают с 8 этажа: жители Петербурга бьют тревогу из-за сумасшедшей соседки

Жители дома на Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге бьют тревогу из-за своей соседки. По словам местных, в квартире пенсионерки на восьмом этаже царит полная антисанитария — оттуда постоянно доносится зловонный запах. В таких условиях женщина живет сама и держит нескольких щенков, которые начали падать на землю и разбиваться насмерть, сообщает «78» .

Утром 22 мая произошла трагедия. Один из щенков выпал из окна и разбился насмерть. В этот момент на подоконнике стоял второй питомец, который едва не прыгнул следом. Соседи утверждают, что этот случай не единичный — зимой уже погибал еще один щенок.

Как рассказали жильцы, пожилая женщина живет одна и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Люди не раз обращались в управляющую компанию с жалобами на антисанитарию и условия содержания животных, но проблемы это не решило.

Теперь соседи вызвали полицию. Они требуют провести проверку квартиры и самой хозяйки. Жители надеются, что на этот раз ситуацией займутся всерьез и животных удастся спасти.

