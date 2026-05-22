Бизнесмен из Казахстана затюнинговал ослов под зебр, чтобы привлечь на свою базу отдыха туристов, сообщает SHOT .

В Сети быстро распространились видео, как в районе Тургенского ущелья Алматинской области «зебры» резво бегали вдоль дороги и паслись. Кадрами заинтересовались правоохранительные органы.

В ходе проверки выяснилось, что владельцем «зебр» оказался местный бизнесмен. Мужчина рассказал, что нарисовал животным полоски, чтобы привлечь туристов на базу отдыха. По его словам, краска безопасная и угрозы жизни ослов нет. Полиция Казахстана проводит проверку.

Ранее сообщалось, что один из щенков выпал из окна и разбился насмерть. В этот момент на подоконнике стоял второй питомец, который едва не прыгнул следом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.