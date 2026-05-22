Аэропорты Домодедово и Внуково ввели ограничения на полеты
Росавиация сообщила о временных ограничениях на использование воздушного пространства в районе двух московских аэропортов. Речь идет о Домодедово и Внуково. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты продолжают принимать и отправлять рейсы, но теперь это происходит по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям в расписании. Ограничения носят временный характер.
Подобные решения обычно принимаются в связи с работой систем противовоздушной обороны или другими факторами, требующими повышенной безопасности.
Пассажирам, планирующим вылет из Домодедово и Внуково, рекомендуется следить за обновлениями на сайтах аэропортов и у своих авиакомпаний. Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.
