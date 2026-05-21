Экономика России остывает: что будет с курсом евро к рублю в июне

Эксперт Лушин: курс евро может опуститься ниже 80 рублей в июне

Июнь может показать увеличение покупок Минфина, однако многое будет зависеть от баланса бюджетных поступлений и экспортной выручки. Если продажи экспортеров значительно превысят сальдо операций Минфина, это создаст дополнительное давление на валютный курс, сообщил РИАМО заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По словам эксперта, при таком раскладе курс евро может опуститься ниже 80 рублей. При этом он подчеркнул, что валютный курс важен в первую очередь для импортеров.

Для остальных предпринимателей, работающих в России, гораздо более значимы внутренние показатели: инфляция, экономический рост, темпы роста кредитования, экономические ожидания и настроения бизнеса и потребителей, а также дефицит рабочей силы.

«В данный момент экономика России проходит сложный этап возврата к трендовой линии экономического роста, остывая после значительного перегрева в 2022–2024 годах», — отметил Лушин.

