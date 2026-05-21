Работал по задачам ВСУ: серийного поджигателя поймали в Подмосковье

сегодня в 10:31

Серийного поджигателя в Подмосковье приговорили к 25 годам тюрьмы

Сотрудники ФСБ поймали серийного поджигателя в Московской области. Он работал под руководством украинских кураторов, выполняя задачи ВСУ, сообщает РИА Новости .

Гражданин РФ поджег два релейных шкафа, оборудование операторов связи, три автобуса МВД, а также автомобиль с патриотической символикой.

Злоумышленник еще собрал сведения о двух войсковых частях и хотел поджечь и их, но не успел.

Суд приговорил поджигателя к 25 годам тюрьмы.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал 16-летнего подростка. Он поджег шкаф-обогрев рельсов на станции «Парнас».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.