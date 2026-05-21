Врач объяснила, почему от подростков воняет потом и как с этим бороться

Педиатр Зыкина: чтобы от подростка не пахло потом, важно следить за питанием

Подростковый период сопровождается гормональными изменениями, особенно увеличением активности сальных и апокриновых желез, которые выделяют больше пота и кожного сала. Об этом РИАМО сообщила врач-педиатр Елена Зыкина.

Пот сам по себе почти не пахнет, но в сочетании с бактериями на коже происходит разложение веществ, создавая неприятный запах. Это естественный физиологический процесс, и с возрастом он обычно стабилизируется.

«Для борьбы с этим важно уделять особое внимание гигиене: ежедневное мытье с использованием мягких антибактериальных средств, регулярная смена одежды, особенно нижнего белья, использование дезодорантов или антиперспирантов, подходящих по возрасту и типу кожи», — сказала врач.

Важно также следить за питанием: избыток острых, жирных блюд и чрезмерное потребление алкоголя или табака усиливают запах.

При выраженном неприятном запахе, сопровождающемся воспалением кожи или выделениями, стоит обратиться к врачу, так как это может быть признаком дерматита или инфекции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.