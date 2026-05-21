Массовые мероприятия отменили в Сызрани до конца недели из-за ударов БПЛА

В Сызрани Самарской области отменили все массовые мероприятия до конца текущей недели из-за атаки беспилотников, сообщает ТАСС .

Об этом рассказали в администрации Самарской области.

Ранее ВСУ атаковали Сызрань дронами. Из-за ударов БПЛА два человека погибли, есть пострадавшие.

Также губернатор региона Вячеслав Федорищев напомнил жителям, что запрещено снимать и размещать в Сети фото и видео беспилотников, а также последствий их применения.

