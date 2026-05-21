Едем и калечим: врач назвал ошибки езды на велосипеде, которые убивают колени

Чтобы снизить нагрузку на колени при езде на велосипеде, важно подобрать правильную высоту сиденья: при выпрямленной ноге педаль должна достигаться с легким сгибом в колене, примерно 25-35 градусов. Слишком низкое сиденье увеличивает избыточное сгибание и травматизацию суставов, сообщил РИАМО ортопед Евгений Селезнев.

Он добавил, что еще важна техника педалирования: нужно крутить педали плавно, равномерно распределяя усилие, избегая резких рывков и чрезмерного давления. Лучше использовать более низкие передачи и увеличивать частоту вращения, чем давить на педали с большой силой.

«Обязательно поддерживайте хорошую физическую форму мышц бедер и ягодиц, ведь они берут на себя часть нагрузки, разгружая колени. При наличии боли или дискомфорта полезно проконсультироваться с ортопедом и использовать ортезы или специальные наколенники», — сказал Селезнев.

Ортопед уточнил, что после езды полезна растяжка и охлаждающие компрессы.

