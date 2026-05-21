Грузовик сбил рабочего в 9-метровый котлован: история спасения в Москве
Рабочий упал в 9-метровый котлован в Москве и выжил
На стройплощадке на шоссе Энтузиастов в столице рабочий упал в 9-метровый котлован и выжил.
Сигнал о происшествии поступил в 01:06 в четверг.
Во время проведения работ на стройплощадке грузовой автомобиль наехал на препятствие, в результате происшествия машина сбила рабочего. Мужчина упал в котлован глубиной около 9 м.
Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему. Рабочего закрепили на носилках и эвакуировали.
Как сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, мужчину передали медикам скорой помощи для доставки в лечебное учреждение мегаполиса.
