Грузовик сбил рабочего в 9-метровый котлован: история спасения в Москве

Рабочий упал в 9-метровый котлован в Москве и выжил

На стройплощадке на шоссе Энтузиастов в столице рабочий упал в 9-метровый котлован и выжил.

Сигнал о происшествии поступил в 01:06 в четверг.

Во время проведения работ на стройплощадке грузовой автомобиль наехал на препятствие, в результате происшествия машина сбила рабочего. Мужчина упал в котлован глубиной около 9 м.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему. Рабочего закрепили на носилках и эвакуировали.

Как сообщает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, мужчину передали медикам скорой помощи для доставки в лечебное учреждение мегаполиса.

