Ефимов: в СЗАО возвели 8 социальных объектов за счет бюджета

За пять лет в Северо-Западном административном округе Москвы было построено восемь социальных объектов за счет бюджета, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Уточняется, что здания возведены с применением современных технологий и высококачественных материалов.

«С 2021 года на северо-западе столицы за счет средств Адресной инвестиционной программы построили восемь социальных объектов общей площадью около 180 тыс. кв. м. Среди них — новые медучреждения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы. Объекты расположены в районах Хорошево-Мневники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино. Реализация этих проектов позволила обеспечить жителей округа комфортными условиями для получения образования, занятий спортом, медицинского обслуживания и других важных социальных услуг», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Так, осенью прошлого года был открыт Митинский Дворец бракосочетания. Площадь объекта превышает 2,9 тыс. кв. м.

«Среди построенных в СЗАО объектов социального назначения — 4 спортивных комплекса. Их общая площадь составляет почти 60 тыс. кв. м. Так, уникальный ледовый дворец украсил территорию Мневниковской поймы. Тут разместили две ледовые арены: основную и тренировочную, залы для занятий хореографией, бросковый зал для хоккеистов и универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Также в здании оборудовали залы для общей физической подготовки, падел-тенниса, единоборств и тренажерный зал, комнаты отдыха для спортсменов и зону общественного питания», — прокомментировал руководитель департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Помимо этого, в СЗАО построили два здания для размещения медицинских организаций. В районе Покровское-Стрешнево на территории инфекционной клинической больницы № 1 появился инфекционный лечебно-диагностический комплекс площадью почти 94 тыс. кв. м. Поликлинику для взрослых площадью свыше 11,5 тыс. кв. м возвели в районе Строгино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Хорошевском районе начали строить образовательный комплекс для 575 детей.