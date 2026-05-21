Звезда «Игра престолов» Эмилия Кларк призналась, что заморозила яйцеклетки

Британская актриса театра, кино и телевидения Эмилия Кларк в интервью газете The Times призналась, что несколько лет назад она прошла процедуру криоконсервации яйцеклеток.

Актриса, известная по роли в «Игре престолов», отметила, что решилась на этот шаг в 35 лет. По ее мнению, такой выбор естественен для многих женщин.

Решение о заморозке яйцеклеток было принято под влиянием серьезных испытаний, выпавших на ее долю в молодости. В возрасте около 20 лет Эмилия столкнулась с двумя разрывами аневризмы головного мозга и перенесла сложные операции. Позднее актриса потеряла отца, который скончался от рака.

Кларк призналась, что после многих лет борьбы с болезнями решила заранее позаботиться о возможности стать матерью в будущем:

«Да, я хочу детей. Но насчет брака я не уверена», — заявила актриса.

