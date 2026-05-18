Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями

Фото - © Страница Данилы Козловского в Инстаграм

Заслуженный артист Российской Федерации Данила Козловский и его супруга, актриса Оксана Акиньшина стали родителями. На свет появился их общий сын Лео.

В социальных сетях Козловский опубликовал серию фотографий, на которых изображены счастливые моменты пары, когда Акиньшины была беременна. Видно, что супруги счастливы, они постоянно улыбаются.

Артист признался, что смысл жизни никогда не ощущается так остро, как при рождении ребенка. Он сообщил, что Лео появился на свет 6 мая, а также поблагодарил жену за сына.

«Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!» — написал Козловский.

О свадьбе актеров стало известно в апреле этого года. Тогда поклонники узнали, что Акиньшина находится на последних сроках беременности.

