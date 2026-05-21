Экологи объяснили, почему запах не выдает источник выброса

Неприятный запах в воздухе не позволяет определить источник загрязнения без лабораторных исследований и учета метеоусловий, сообщили специалисты. Само обоняние не является доказательством, сообщает RuNews24.ru .

Жители разных регионов периодически жалуются на запах сероводорода. Однако одинаковый запах может исходить как от болот и донных отложений, так и от очистных сооружений, коммунальных объектов или предприятий пищевой и агропромышленной сферы.

Сероводород (H₂S) образуется при разложении органики и быстро распространяется в воздухе. Обоняние человека чувствительно к нему даже при низких концентрациях, но это не помогает установить источник.

«Это когнитивная особенность восприятия. При недостатке данных о распространении веществ в атмосфере мозг использует упрощенные модели интерпретации, что может приводить к ошибочным выводам о происхождении запаха», — поясняет эксперт.

«Атмосфера работает не как прозрачная комната, а как река с водоворотами. Ветер, температурные инверсии и рельеф могут переносить запах на несколько километров от реального источника. В итоге человек может ощущать запах в одной точке, тогда как источник будет находиться совсем в другом месте», — говорит Катрук.

Основатель ГК «Лаборатория» Ирик Габитов отметил, что одного замера недостаточно.

«Для корректных выводов необходима серия измерений как минимум в трех точках: в месте фиксации загрязнения, рядом с предполагаемым источником и за ним по направлению ветра», — поясняет Габитов.

Эксперты подчеркивают: только инструментальные исследования с учетом фактической погоды позволяют установить источник загрязнения. Сам по себе запах является лишь поводом для проверки.

