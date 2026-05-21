Россияне сократили расходы на такси и доставку еды

Старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела Университета «Синергия» Виталий Супруненко заявил, что за последние два года тарифы на такси выросли на 30–40% и опередили общий рост цен. Причинами стали нехватка водителей, дорогие кредиты на автомобили и увеличение затрат на их обслуживание.

По словам эксперта, потребители начали отказываться от незапланированных поездок и используют такси только при необходимости. Снижение спроса на доставку еды связано и с окончанием пандемийных ограничений: кафе и рестораны работают в обычном режиме, поэтому потребность в частых заказах уменьшилась.

«Было бы красиво сказать, что россияне стали осознанными потребителями, но точнее будет назвать это вынужденной рационализацией. Люди не отказываются от такси по идейным соображениям — они считают деньги. Такси и доставка не относятся к обязательным расходам, в отличие от продуктов, коммунальных платежей или жилья. Когда у семьи растут базовые траты, от таких услуг отказываются в первую очередь. Их проще заменить: пройти часть пути пешком, пересесть на автобус или приготовить ужин дома», — отметил экономист.

Он добавил, что клиенты чаще планируют маршруты, комбинируют метро и такси и избегают поездок в часы пик. По прогнозу Супруненко, в ближайшие два-три года рынок будет расти за счет среднего чека и программ лояльности, а не притока новых клиентов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.