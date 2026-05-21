Депутат Панеш предложил ввести в школах уроки ЗОЖ

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что за последние 10 лет число детей с избыточным весом выросло на треть, а у каждого пятого школьника есть проблемы с желудком. По его словам, привычки формируются в семье и в школьной среде, поэтому менять подход необходимо системно.

Парламентарий предложил с 1 сентября 2027 года ввести обязательный урок «Здоровый образ жизни» для учеников 1–11 классов с выставлением оценок. Школьники будут изучать основы питания, влияние вредных привычек, вопросы психологического здоровья и отношений с окружающими. Вести занятия должны подготовленные специалисты.

Кроме того, депутат выступил за единый федеральный перечень разрешенных продуктов для буфетов. Он предложил исключить чипсы, сладкую газировку и батончики с пальмовым маслом, добавив йогурты без сахара, фрукты, орехи, сухофрукты, цельнозерновые хлебцы, воду и соки без сахара. Сладости, по его мнению, допустимы, но только качественные — зефир, пастила и горький шоколад.

Панеш также предложил ввести ежеквартальный мониторинг школьного питания с участием родительских комитетов.

«Пора вводить уроки здорового образа жизни и менять школьное питание. Вкусное может быть полезным — нужно просто захотеть», — резюмировал Каплан Панеш.

