В Марий Эл два человека погибли в результате ДТП

Происшествия

В Республике Марий Эл произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария произошла возле деревни Лом Мари-Турекского района. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

«В результате происшествия погибли два человека. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в поселке Рылеево Раменского муниципального округа Московской области произошла трагедия — грузовой автомобиль «ГАЗель» насмерть сбил 12-летнего подростка.

