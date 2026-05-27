В Марий Эл два человека погибли в результате ДТП Происшествия 27 мая 2026 00:52

В Республике Марий Эл произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария произошла возле деревни Лом Мари-Турекского района. Машина съехала в кювет и опрокинулась. «В результате происшествия погибли два человека. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее в поселке Рылеево Раменского муниципального округа Московской области произошла трагедия — грузовой автомобиль «ГАЗель» насмерть сбил 12-летнего подростка. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.