В Марий Эл два человека погибли в результате ДТП
В Республике Марий Эл произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Авария произошла возле деревни Лом Мари-Турекского района. Машина съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате происшествия погибли два человека. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
