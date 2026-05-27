Силы ПВО сбили четыре БПЛА в Севастополе

Средства противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы», — сообщил он.

Развожаев отметил, что 4 беспилотника сбили в районе Северной стороны и Севастопольской бухты.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили массированную атаку украинских беспилотников.

