Забил кастрюлей: пенсионер в Приамурье убил сожительницу брата, обматерившую его

65-летний пенсионер из Амурской области праздновал день рождения, но что-то не поделил с сожительницей брата. Та сильно оскорбила именинника, а он в ответ забил ее кастрюлей, сообщает СУ СК России по региону .

Инцидент произошел в поселке городского типа Ерофей Павлович Сковородинского муниципального округа. 11 мая местный житель устроил у себя дома застолье по случаю своего 65-летия. На праздник он позвал родных и друзей.

Вечером, когда гости стали расходиться, именинник поссорился с сожительницей брата. Она накричала на него матом, чем сильно оскорбила. Тогда подозреваемый схватил металлическую кастрюлю и стал избивать ей обидчицу, нанося удары по голове.

Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась на месте происшествия. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Следствие просит отправить задержанного под стражу. Расследование продолжается.

