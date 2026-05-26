Упавший кран убил крановщика в Астрахани во время урагана

В Астрахани произошло смертельное ЧП — ураганный ветер опрокинул строительный башенный кран. Трагедия случилась в микрорайоне Бабаевского на площадке строящегося жилого комплекса, крановщик погиб от полученных травм, сообщает Baza .

В момент падения в кабине крана находился машинист — мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. По предварительным данным, высотные работы на стройке не прекратили, хотя МЧС заранее предупреждало об ухудшении погодных условий.

Сильный ветер, скорость которого достигала опасных значений, стал прямой причиной того, что многотонная конструкция не устояла и рухнула. Очевидцы сообщают, что падению предшествовал резкий и мощный порыв ветра. Момент падения крана попал на видео. На кадрах видно, что от удара об землю произошли несколько вспышек, напоминающих искры.

Местный следственный комитет уже начал проверку по факту гибели рабочего. Следователи выясняют, почему строительные работы не были остановлены, несмотря на штормовое предупреждение.

