Галицкого признали виновным и забрали имущество в пользу государства

У инвестора Александра Галицкого изъяли активы на 8 млрд рублей, но оставили квартиру в элитном московском ЖК стоимостью более миллиарда рублей, сообщает газета «Известия» .

В Тверском районном суде Москвы признали инвестфонд Галицкого «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистским и по иску Генпрокуратуры обратили в доход государства имущество самого бизнесмена: 7 млрд рублей со счетов и недвижимость на 1 млрд рублей.

Ранее, 19 марта, инвестор выразил несогласие с требованиями надзорного ведомства. По его словам, фонд, о котором идет речь в иске, инвестировал в российские компании 90 млн долларов.

11 марта Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистской деятельность Галицкого и его корпорации Almaz Capital Partners на территории России. Ведомство также просит обратить в доход государства денежные средства на банковских счетах бизнесмена и принадлежащие ему объекты недвижимости.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы арестовал имущество Галицкого на сумму 435 млн рублей. Под арест попали квартира на Патриарших прудах, коттедж в поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе, квартира в клубном доме «Тургенев» и три машиноместа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.