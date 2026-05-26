В Петербурге до конца мая откроют сквер на 1-й Советской

сегодня в 16:44

В Центральном районе Петербурга завершают создание зеленой зоны у дома 8 по 1-й Советской улице. Работы планируют закончить до конца недели, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Новое общественное пространство появилось на месте торговых павильонов площадью 651 квадратный метр и стихийной парковки. Территорию включили в перечень зеленых насаждений общего пользования по предложению жителей, после чего разработали проект с учетом инженерных коммуникаций и охранных зон.

В Комитете по благоустройству сообщили, что основные работы уже выполнены.

«На сегодняшний день на объекте выполнены работы по выборке грунта, установке бортового камня, устройству рулонного газона», — рассказали в ведомстве.

Рядом расположены объекты метрополитена, действует 50-метровая охранная зона, поэтому высадка деревьев и кустарников невозможна. Вместо них специалисты высадят более 700 многолетних растений.

Практикующий архитектор, доцент Севастопольского государственного университета, аспирант СПбГАСУ Светлана Данилова отметила, что при подборе растений важно учитывать состояние почвы и микроклимат.

«Именно вдоль улиц и инженерных сетей почвы часто загрязнены, а земля пересушена, поэтому таким породам, как хоста, астильба и ирисы, любящим влагу и полутень, будет точно некомфортно. При этом важно учитывать эстетические и пейзажные параметры — высоту растений и точки восприятия ландшафтных композиций», — отметила эксперт.

