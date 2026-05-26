Анна Семенович рассказала, как едва не проспала последний звонок

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович вспомнила, как едва не опоздала на последний звонок из-за тренировок. Артистка успела в школу в момент объявления своей фамилии, сообщает Общественная Служба Новостей .

26 мая в российских школах прошел последний звонок. В этот день знаменитости поделились воспоминаниями о выпускном.

Анна Семенович рассказала, что ее выпуск совпал с интенсивными тренировками по фигурному катанию. Из-за усталости артистка почти пропустила торжественную линейку.

«У меня выпуск совпал с тяжелыми тренировками по фигурному катанию. После нескольких дней изнурительных прогонов я пришла домой и уснула. Проснулась утром, когда последний звонок был в самом разгаре, побежала в школу и кое-как успела к моменту, когда уже объявляли мою фамилию», — призналась звезда.

Семенович добавила, что получала аттестат под громкий смех и аплодисменты одноклассников.

