Выпирает шарнир: покупатели iPhone Duo столкнулись с разрушением дисплеев

Причиной появления трещин на складных экранах новых iPhone Duo за более 200 тыс. рублей может являться конструктивный дефект шарнирного механизма. Поводом для обсуждения проблемы послужил опыт владельца гаджета из Китая, который всего через сутки после начала эксплуатации обратил внимание на неестественную выпуклость, сообщает техноблогер Сергей Романцев в своем Telegram-канале .

По словам пострадавшего, одна из деталей шарнира начала выступать изнутри прямо под дисплей. Место обнаруженного дефекта в точности совпадает с зоной, где другие владельцы смартфонов массово фиксируют повреждения. Проблему заметили в нижней половине центральной линии сгиба внутренней панели.

Эксперты отмечают высокий риск того, что при дальнейшей нагрузке выступающий элемент просто пробьет матрицу насквозь. Владелец устройства уже направил соответствующую претензию в сервисную службу Apple.

Проблема носит не единичный характер. На Reddit дискуссии о треснувших дисплеях набрали вирусную популярность, что на фоне масштабных объемов стартовых продаж может указывать на заводской брак партии.

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