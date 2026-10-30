В Можайске наградили лучших волонтеров округа

сегодня в 17:38

Торжество началось с исполнения гимна Российской Федерации. Ведущие отметили, что участников объединяют доброта и милосердие.

Волонтеров поблагодарили заместитель главы Можайского округа Елена Заболотная, председатель совета депутатов Василий Овчинников и начальник управления образования и отраслей социальной сферы Светлана Катальникова.

Добровольцам вручили почетные награды министерства информации и молодежной политики Московской области, благодарственные письма избирательной комиссии Московской области и администрации муниципалитета за вклад в развитие добровольчества.

В округе насчитывается более 2000 волонтеров. Среди них — школьники, студенты, представители молодежных общественных объединений, активисты «серебряного» возраста и другие жители. Они помогают проводить спортивные и культурно-массовые мероприятия, работают в домах престарелых и детских учреждениях, поддерживают приюты для животных, благоустраивают воинские захоронения и проводят профилактические акции.

С 2022 года добровольцы помогают участникам специальной военной операции: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сухие души и борщевые заправки. Гуманитарные грузы регулярно отправляют в зону СВО и госпитали.

На празднике выступили солистки «Можайского КДЦ» Анастасия Аверкина и Василиса Штенникова. Завершилось мероприятие общим фото.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.