Дерматолог из Люберец объяснила, почему ОРВИ провоцирует герпес на губах

Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала, что респираторная инфекция может активировать уже присутствующий в организме вирус герпеса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Осенью, когда растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), во время болезни или вскоре после выздоровления на губах могут появляться болезненные пузырьки. Такие высыпания часто связывают с простудой или переохлаждением. Однако респираторная инфекция сама по себе не вызывает герпес, а может спровоцировать повторную активизацию вируса.

После первичного заражения вирус простого герпеса сохраняется в нервных клетках в неактивном состоянии. ОРВИ, повышение температуры, недосып и переутомление во время болезни могут стать факторами его реактивации. Еще до появления пузырьков нередко возникают покалывание, зуд или жжение в области губ.

«Лечение наиболее эффективно, если начать его при первых признаках обострения. Пузырьки не следует вскрывать или расчесывать, поскольку повреждение кожи повышает риск присоединения бактериальной инфекции», — объяснила врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова.

При активных высыпаниях риск передачи вируса выше. В этот период следует избегать контакта пораженного участка с кожей другого человека, не пользоваться общей посудой, полотенцами и средствами для губ. После прикосновения к высыпаниям необходимо тщательно вымыть руки.

При частых обострениях, обширных высыпаниях, длительном заживлении или тяжелом течении рекомендуется обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.