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В «Сириусе» проходит Международная молодежная олимпиада по географии

Школьники из Одинцово представляют Подмосковье на Международной молодежной олимпиаде по географии MY-GEO 2026, которая проходит с 24 по 31 октября на федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В олимпиаде участвуют 11 национальных сборных, в том числе команды стран БРИКС и других государств. В состав сборной России вошли шесть победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Московскую область представляют Тимофей Попов из Одинцовского «Десятого лицея» и Денис Смирнов из Областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Соревнование включает три тура: теоретический, практический и мультимедийный. Участники демонстрируют знания по географии, работают с космическими снимками и статистическими данными, решают отраслевые задачи от компаний-партнеров.

Организаторами олимпиады выступают образовательный фонд «Талант и успех» и Русское географическое общество.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.