В «Сириусе» проходит Международная молодежная олимпиада по географии
Фото - © Министерство образования Московской области
Школьники из Одинцово представляют Подмосковье на Международной молодежной олимпиаде по географии MY-GEO 2026, которая проходит с 24 по 31 октября на федеральной территории «Сириус», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В олимпиаде участвуют 11 национальных сборных, в том числе команды стран БРИКС и других государств. В состав сборной России вошли шесть победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.
Московскую область представляют Тимофей Попов из Одинцовского «Десятого лицея» и Денис Смирнов из Областной гимназии имени Е. М. Примакова.
Соревнование включает три тура: теоретический, практический и мультимедийный. Участники демонстрируют знания по географии, работают с космическими снимками и статистическими данными, решают отраслевые задачи от компаний-партнеров.
Организаторами олимпиады выступают образовательный фонд «Талант и успех» и Русское географическое общество.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.
«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.