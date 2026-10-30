В Подмосковье собрали 165 тонн тыквы

Сельхозпроизводители Московской области в 2026 году собрали 165 тонн тыквы с 12,5 гектара. Средняя урожайность составила 13,2 тонны с гектара, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

31 октября отметят Тыквенный спас — неофициальный праздник, посвященный одной из главных осенних культур. В Подмосковье тыкву выращивают на небольших площадях как фермеры, так и сельхозпредприятия.

Среди производителей — КФХ «Павловское» и «Белые Луги» в Шаховской, АО «Агрофирма Сосновка» в Коломенском округе. Последнее входит в агрохолдинг «ОСП агро», который выращивает в том числе сорта «Оранж Саммер» и «Элиана». Округлые плоды «Оранж Саммер» с гладкой кожицей и насыщенной оранжевой окраской напоминают апельсины или мандарины.

Из тыквы можно приготовить пирог. Для теста нужны 250 г муки, 125 г холодного сливочного масла, 80 г сахара, 1 желток, 2–3 столовые ложки ледяной воды и щепотка соли. Для начинки — 500 г запеченной тыквы, 150 мл сливок, 100 г коричневого сахара, 2 яйца, чайная ложка корицы, половина чайной ложки молотого имбиря, по щепотке мускатного ореха и соли.

Муку, соль и сахар смешивают, добавляют нарезанное кубиками холодное масло и растирают в крошку. Затем вводят желток и воду, быстро замешивают тесто и убирают в холодильник на 30 минут. Нарезанную тыкву запекают при 190 °C 30–40 минут до мягкости, измельчают блендером в однородное пюре и остужают.

Тесто раскатывают, выкладывают в форму с бортиками, накрывают пергаментом и выпекают 15 минут при 180 °C. Пюре смешивают с яйцами, сливками, сахаром и специями. Начинку выкладывают на корж и выпекают еще 40–45 минут: края должны схватиться, а середина — остаться слегка подвижной. Готовый пирог остужают и по желанию украшают взбитыми сливками.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год Компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.