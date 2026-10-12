USD
Доллар США
84,90
-0.60 %
EUR
Евро
94,97
-0.52 %
CNY
Китайский Юань
12,67
-0.46 %
AED
Дирхам ОАЭ
23,12
-0.60 %

Визовые центры Кипра возобновляют прием документов в 6 городах РФ

Туризм

Фото - © РИА Новости

С понедельника визовые центры компании BLS International возобновляют прием заявлений россиян на кипрские визы в шести городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске, сообщает АТОР.

Ранее визовые центры Кипра прекратили прием документов в шести российских городах. Причиной такого решения стали технические проблемы.

При этом на текущий момент сайт ВЦ не работает, подать заявление и отследить его еще невозможно.

Туристам, которые не смогли подать документы из-за сбоя, повторно записываться в визовый центр не нужно. Сотрудник BLS свяжется с заявителями по телефону или электронной почте и расскажет, как подать документы.

Визовые центры, расположенные в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, технический сбой не затронул. Они работали в обычном режиме.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.