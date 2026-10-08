Визовые центры Кипра приостановили прием документов в шести городах РФ

сегодня в 14:35

Визовые центры Кипра прекратили прием документов в шести российских городах, сообщается на сайте компании BLS International.

Причиной временного прекращения приема и обработки заявлений на въездные визы стали технические проблемы в консульствах Кипра в Москве и Петербурге. В связи с этим прием документов недоступен в визовых центрах Москвы, Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Петербурга.

При этом центры в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Ташкенте и Минске продолжат работать в штатном режиме.

В компании добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего устранения проблемы.

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