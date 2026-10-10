Акция протеста против украинцев проходит в Польше после убийства священника

Уличная акция протеста проходит в польском Ярославе, где гражданин Украины убил священника и ранил несколько человек. Об этом сообщает РИА Новости .

В конце сентября украинец ворвался на территорию Ярославского аббатства в Подкарпатском воеводстве и ранил ножом пятерых человек, включая трех священников. Один из них скончался в госпитале, еще двое до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

10 октября протест организовали представители правых организаций, в частности «Всепольская молодежь», «Национальное движение» и «Конфедерация».

На рыночной площади Ярослава собрались сотни людей с плакатами в основном антииммигрантского толка — «Нет инвазии иммигрантов», «Конец гостеприимности, неблагодарные подлецы», «Поляк хозяин в Польше». К митингующим присоединились футбольные ультрас, распевающие антиправительственные песни, в том числе «Дональд (премьер Польши Туск – ред.), дурень, твое правительство свергнут футбольные фанаты».

Митинг на рыночной площади начался минутой молчания в память убитого священника. Выступающие выражают крайнее недовольство миграционной политикой польских властей.

Особое возмущение выступающих вызывает планируемое подписание договора о сотрудничестве между городом Ярослав и украинским городом Сколе.

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