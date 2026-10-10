Украине нужен новый лидер, Зеленский создает проблемы всему миру — Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. По его мнению, стране пора провести выборы, сообщает ТАСС.
Американский президент считает, что Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. Однако глава киевского режима предпочитает этого не делать.
«Украине пришло время сменить лидера», — заявил Трамп во время пресс-подхода у Белого дома.
По его словам, Америка много раз просила Украину не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский не послушал.
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