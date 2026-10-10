Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый лидер. По его мнению, стране пора провести выборы, сообщает ТАСС .

Американский президент считает, что Зеленский создает проблемы для всего мира, хотя давно мог бы завершить конфликт с Россией. Однако глава киевского режима предпочитает этого не делать.

«Украине пришло время сменить лидера», — заявил Трамп во время пресс-подхода у Белого дома.

По его словам, Америка много раз просила Украину не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский не послушал.

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