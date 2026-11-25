Центр вертикального транспорта КМЗ завершил поставку 596 лифтов для многоквартирных домов Самарской области в рамках региональной программы капитального ремонта. Новое оборудование уже эксплуатируется в пяти населенных пунктах региона. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, столичные промпредприятия поставляют современное оборудование по всей России, участвуя в развитии инфраструктуры страны и обновлении жилфонда.

«КМЗ обеспечил замену порядка 600 лифтов в Самарской области, в том числе 460 в столице региона, 80 в Тольятти и 51 в Сызрани. Успешная реализация таких масштабных проектов подтверждает качество и надежность продукции столичных предприятий, а также строгое соблюдение сроков работ», — отметил Анатолий Гарбузов.

Еще пять лифтов КМЗ начали работать в Самарской области в рамках региональной программы капремонта: три — в Новокуйбышевске и два — в селе Курумоч. Грузоподъемность пассажирских кабин составляет 400 и 630 кг, все они оснащены камерами видеонаблюдения.

Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский подчеркнул, что лифты для многоквартирных домов Самарской области проектировались с учетом специфики эксплуатации, характеристик зданий разного типа и общедомовой нагрузки, а сам проект обновления подъемного оборудования жилого фонда тесно связан с развитием современной и доступной городской среды в регионе.

Чтобы пассажирам было комфортно, полы в лифтовых кабинах изготовлены из рифленого алюминия. Это покрытие не скользит и выдерживает повседневные нагрузки без износа.

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Анна Чижикова отметила, что видит в московском предприятии надежного поставщика.

«КМЗ спроектировал и произвел лифтовое оборудование для жилых домов Самарской области высотой от 9 до 16 этажей. Новые подъемники оснащены частотными преобразователями, что обеспечивает плавный ход, мягкий старт и бесшумное закрытие дверей. Теперь жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани и села Курумоч пользуются подъемниками нового поколения — надежными, тихими и энергоэффективными», — отметила Чижикова.

КМЗ за всю свою историю произвел более 295 тысяч лифтов. Предприятие ведет полный цикл работ с подъемным оборудованием: проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание. В 2026 году оборудование завода поставляется в порядка 60 регионов России, а в Поволжье КМЗ сотрудничает с фондами капремонта, в том числе Пензенской и Саратовской областей.