Цветной профиль Melke из Фрязино получил премию «Бренд года в России»

Производитель оконных систем Melke из Фрязино получил две награды национальной премии «Бренд года в России» — за технологию цветного покрытия Cool Colours и креативную коммуникационную кампанию, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Технология Cool Colours принесла Melke победу в номинации «Продукт нового поколения. Инновационные решения». Вторую награду компания получила в номинации «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения» за проект «Melke Icecream». Летом на городских площадках Фрязино раздавали брендированное мороженое.

«Мы на своем примере показываем, что в России, даже в строительной отрасли, предприятия способны выпускать продукцию высокого качества, применять инновационные и технологичные разработки и делать российские бренды яркими и узнаваемыми», — отметил основатель и владелец группы компаний «Пластика Окон» и Melke Владимир Петюшин.

Компания запустила производство профиля с трехуровневой коэкструзией в 2025 году. Основа из ПВХ соединяется с цветным гибридным сополимером на уровне кристаллической решетки. В результате образуется цветная декоративная поверхность со структурой дерева. Продукт получил название Melke Cool Colours.

В первом квартале 2026 года цветной профиль составил 53% общего объема продукции предприятия. Из этого объема 60% пришлось на Cool Colours. За квартал компания изготовила 500 тонн такого профиля.

Melke — полностью российский бренд, созданный в 2019 году на производственной базе компании «Пластика Окон» во Фрязино. В его основе — более 20 лет опыта производства и продажи оконных конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.