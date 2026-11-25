Мещанский суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса до 23 января по делу о хищении бюджетных средств, сообщает газета «Известия» .

По версии следствия, дело связано с растратой более 1 млрд рублей на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск и хищением свыше 39 млн рублей из бюджета регионального министерства строительства. Корреспондент издания сообщил о решении суда 25 ноября.

Следственный департамент МВД предъявил Чибису обвинение в двух эпизодах растраты и получении взятки в особо крупном размере — по ч. 4 ст. 160 и ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России. Суд рассмотрел ходатайство об аресте без представителей СМИ, журналистов допустили только на оглашение решения.

Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в хищении бюджетных средств, в тот же день он дал показания. Его супруга Евгения назвала задержание нелепым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на следственные действия в отношении губернатора.

24 ноября следователи работали в здании правительства Мурманской области. После этого первого вице-губернатора Оксану Демченко и заместителя губернатора — министра региональной безопасности Артема Долгова доставили в Москву для следственных мероприятий.

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