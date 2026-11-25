сегодня в 13:56

Неожиданного гостя запечатлели на видео. Сохатый вышел к людям и с любопытством осмотрел ограждения возле станции, будто он проводит инспекцию.

Заодно лось решил пообедать. Он схватил ветку с зелеными листьями и с аппетитом умял ее.

Местные жители были в восторге от такого инспектора.

«Молодец какой!» — сказала москвичка, которая запечатлела лося на видео.

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