Рогатая инспекция: неожиданный гость посетил строящуюся станцию «Гольяново»
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Лось проверил ход строительства станции метро «Гольяново» на востоке Москвы, сообщает «МК: срочные новости».
Неожиданного гостя запечатлели на видео. Сохатый вышел к людям и с любопытством осмотрел ограждения возле станции, будто он проводит инспекцию.
Заодно лось решил пообедать. Он схватил ветку с зелеными листьями и с аппетитом умял ее.
Местные жители были в восторге от такого инспектора.
«Молодец какой!» — сказала москвичка, которая запечатлела лося на видео.
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