Чайковский мечтал поскорее «отделаться» от этого балета, критики его разгромили, а император остался доволен. Сегодня «Щелкунчик» — символ Нового года, а в США он приносит театрам почти половину сезонной выручки. Собрали самые неожиданные факты о сказке, музыке и людях, которые стоят за этой историей.

1. Премьера балета «Щелкунчик» с треском провалилась

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Балет впервые показали 18 декабря 1892 года (6 декабря по старому стилю) в Мариинском театре. Критики были беспощадны: глубокую симфоническую музыку Чайковского, по их мнению, погубила аляповатая и безвкусная постановка. Главные партии исполнили совсем юные ученики театрального училища — 12-летняя Станислава Белинская и 17-летний Сергей Легат, а костюмы в финале насмешливо сравнивали со сдобной выпечкой из популярной булочной. Доволен остался лишь император Александр III: его впечатлила роскошь спектакля.

2. Балет достался Чайковскому «в нагрузку»

В 1890 году дирекция императорских театров заказала Чайковскому сразу два произведения для одного вечера: одноактную оперу и двухактный балет. Оперой стала «Иоланта», и шла она в один вечер с «Щелкунчиком». К балету композитор относился без энтузиазма: «Главное — отделаться от балета», — писал он в 1891 году. А директор театров Иван Всеволожский даже извинялся за то, что втянул его в такой «несерьезный» проект. Премьерная версия состояла из трех картин: рождественский праздник в доме Штальбаумов, битва Щелкунчика с крысиным войском и путешествие в волшебный Конфитюренбург.

3. Музыку к «Щелкунчику» услышали раньше балета

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Еще в марте 1892 года Чайковский составил из номеров будущего балета сюиту и сам дирижировал ею в Петербурге на концерте Русского музыкального общества. Публика была в восторге. К октябрю сюиту успели сыграть даже в Чикаго — за два месяца до премьеры самого балета.

4. Чайковский тайно купил челесту

Волшебный звон «Танца феи Драже» создает челеста — клавишный инструмент, похожий на маленькое пианино. По преданию, Чайковский услышал ее на премьере в Париже и купил тайно, опасаясь, что конкуренты узнают о новинке раньше времени. Благодаря ей музыка и правда звучит как падающие капли.

5. В балете спрятаны грузинская колыбельная и немецкая свадебная песня

Арабский танец «Кофе» основан на грузинской колыбельной, которую композитор услышал, навещая брата в Тбилиси. А в сцене бала звучит старинная немецкая мелодия «Гросфатер», популярная на свадьбах еще с XVII века.

6. Первоначально балет мог получиться революционным

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Либретто писал Мариус Петипа, и его замысел сильно отличался от привычной нам сказки. Вдохновившись столетием Великой французской революции, он хотел включить в спектакль песни «Карманьола» и «Добрый путь, милый дю Молле!». В царской России конца XIX века такая тема была немыслима, но по просьбе Петипа Чайковский все же оставил в партитуре мотив из второй песни.

7. Балет «Щелкунчик» написан не по Гофману, а по Дюма

В 1844 году Александр Дюма-отец пересказал сказку Гофмана, сделав ее светлее и романтичнее. По легенде, он сочинил ее для детей, которые на вечеринке в шутку привязали писателя к стулу и потребовали историю. Именно эту версию выбрал Всеволожский: по его словам, она «задорнее, веселее, хлеще». У Гофмана до конца непонятно, было ли волшебство реальностью или фантазией Мари, а в балете героиня просто просыпается: все ей приснилось. Чайковский даже предлагал написать на титульном листе «по сказке Гофмана и Дюма-отца», но издатель Юргенсон отговорил: он опасался проблем с авторскими правами наследников Дюма.

8. Мыши в «Щелкунчике» стали крысами

У Гофмана с Щелкунчиком воюет семиголовый Мышиный король. В балете его войско превратилось в крыс, а Мари со временем стала Машей. Почему так вышло, неизвестно: объяснений нет ни в записях Петипа, ни в письмах Чайковского. Возможно, крысы просто казались страшнее и крупнее, а значит, битва получалась зрелищнее.

9. У Гофмана сказка куда мрачнее и страннее

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В оригинале Мари — свидетельница настоящей битвы игрушек с семиголовым Мышиным королем. Девочка пытается помочь, ранит руку и падает без сознания. Потом выясняется, что Щелкунчик — заколдованный племянник крестного Дроссельмейера: королева Мышильда превратила его в деревянного уродца, и расколдоваться он сможет, только если победит Мышиного короля, а Прекрасная Дама его полюбит. На свадьбе Мари танцуют 22 тысячи нарядных кукол, а сама она становится королевой страны цукатных рощ и марципановых замков.

10. Автор сказки «Щелкунчик и мышиный король» был юристом и мечтал стать композитором

Эрнст Теодор Амадей Гофман родился в Кенигсберге в 1776 году, в четыре года остался без родителей, и дядя-юрист настоял, чтобы племянник пошел по его стопам. Но Гофман тянулся к музыке: имя Амадей он добавил себе в честь Моцарта, писал оперы (самая известная — «Ундина»), служил капельмейстером в театре. Сказку про Щелкунчика он придумал, общаясь с детьми своего приятеля, а напечатана она была в 1816 году в Берлине, в рождественском сборнике.

11. Щелкунчиков придумали двое Гофманов

В 1851 году психиатр Генрих Гофман, однофамилец писателя, сочинил для маленького сына сказку «Король Щелкунчик и бедный Рейнольд», где Щелкунчик — не принц, а правитель страны игрушек. Говорят, именно она вдохновила немецкого столяра Фридриха Фюхтнера: в 1870 году он выстругал игрушку, с которой началось массовое производство сувенирных щелкунчиков. Каждый такой щелкунчик состоит из 60 частей и расписывается вручную, а мануфактурой сегодня управляет уже восьмое поколение семьи.

12. В Америку «Щелкунчик» добрался через 52 года

Полную версию балета в США впервые показали лишь 24 декабря 1944 года в Сан-Франциско — через 52 с лишним года после петербургской премьеры. Бюджет той постановки составлял всего тысячу долларов.

13. Баланчин отказался убирать елку, а театры живут за счет «Щелкунчика»

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Всеамериканской традицией балет сделал Джордж Баланчин, поставив его в Нью-Йорке в 1954 году. Когда из-за бюджета ему предложили отказаться от знаменитой растущей елки, он ответил: «Нет, балет — это елка». Расчет оказался верным: билеты на «Щелкунчика» приносят балетным труппам в среднем 48% выручки за сезон. Для многих театров это главный источник дохода, который позволяет ставить остальные спектакли.

14. Героиня сказки — то Мари, то Маша, то Клара, то служанка

Сюжет менялся десятки раз, и у каждой эпохи были свои пожелания к сказке. В советском мультфильме 1973 года героиня и вовсе стала служанкой, а в музыку добавили темы из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». В российско-немецком мультфильме 2004 года действие перенесли в рождественский Петербург. А в американском фильме «Щелкунчик и четыре королевства» девочку зовут Клара, и она путешествует по Стране снегов, Стране цветов и Стране сладостей.

15. Сегодня «Щелкунчика» ставят без елки и в масках

В Петербурге в Мариинском театре идет эталонная версия Василия Вайнонена 1934 года. А вот МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко в постановке Юрия Посохова отказался даже от традиционной елки и вернулся к мрачной готической эстетике Гофмана. В версии Кремлевского балета есть иллюзии, созданные при участии Игоря Кио, а в Москве идет иммерсивное шоу, где зрители в масках бродят по залам старинного особняка и становятся участниками сказки.