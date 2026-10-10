Пятиметровый арт-конверт украсил историческое здание почты в Щелкове

У стен исторического здания щелковского почтамта, которое служит жителям уже не один десяток лет, появился новый пятиметровый арт-объект в виде бумажного конверта.

Проектировщики преследовали не только эстетические, но и вполне практические цели. Старое покрытие площадки полностью заменили на современное, а для обеспечения правопорядка установили камеры наружного наблюдения. Теперь это не просто транзитная зона у дороги, а полноценное общественное пространство для отдыха.

«Здесь исторически очень давно здание почты, телеграфы и так далее. И для всех местных жителей эта локация ассоциируется именно с почтой, поэтому — конверт», — пояснили авторы идеи.

За визуальной легкостью и бумажными складками скрывается сложная инженерная задача. Все несущие конструкции выполнены из крепкого металла с полной порошковой покраской для защиты от коррозии. Лицевая сторона — это индивидуальный заказ, композитный материал, который изготавливался исключительно под этот объект.

Новый арт-объект не только завершил преображение территории, но и подарил жителям новое место для встреч. Горожане начали использовать «конверт» как фон для фотографий, создавая свои собственные «почтовые» воспоминания.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.