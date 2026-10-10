Каллас против Трампа: ЕС готовит пакет санкций, США смягчают по дизелю

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что приостановка санкций США в отношении российского дизельного топлива обеспечивает Москве дополнительные доходы в контексте военных действий. По ее словам, Европа не будет ослаблять давление на Россию, сообщает «Интерфакс» .

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет», — написала Каллас в соцсети X.

Она сообщила, что 12 октября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить в Люксембурге крупнейший с 2022 года пакет санкций в отношении свыше 1,5 тысячи лиц и организаций, которых ЕС считает связанными с российским ВПК.

Президент США Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По словам источников Axios, на переговорах, которые провели накануне с Украиной американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, также звучали угрозы о прекращении передачи американских разведданных украинской стороне, если Киев не прислушается к просьбам Трампа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.