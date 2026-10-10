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Овчарка набросилась на 9-летнего ребенка в подмосковном Ступине

В городском округе Ступино правоохранители проводят процессуальную проверку по факту травмирования несовершеннолетнего домашним животным. Овчарка принадлежит одному из местных жителей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Поводом для разбирательства послужило заявление матери пострадавшего школьника, поданное в местный отдел полиции.

Согласно предварительной информации, инцидент случился в границах СНТ «Малиновка» возле одного из участков. Овчарка внезапно бросилась на находившегося поблизости девятилетнего мальчика и покусала его.

Ребенку потребовалась медицинская помощь. Врачи зафиксировали характерные повреждения — укусы.

Личность хозяина агрессивного пса уже выяснена полицией. Им является местный житель 1971 года рождения.

Как только мальчик завершит предписанный курс лечения, его направят на судебно-медицинскую экспертизу для точной фиксации степени тяжести полученных увечий. На полученных данных сотрудники МВД примут процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

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