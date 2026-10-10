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ВС РФ поразили дата-центр «Укрсиббанка» и сухогруз у Одессы

Минобороны России сообщило, что днем Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары беспилотниками по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов.

По данным ведомства, в Киеве поражен центр обработки данных «АТМ Укрсиббанка», который используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для сбора, обработки и хранения разведывательной информации.

Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения.

В настоящее время российские военные методично и последовательно достигают всех целей, поставленных на специальную военную операцию.

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