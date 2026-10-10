«Возможно, из-за этого у меня нет детей»: Сысоева о пинке Федункив в ее живот

Экс-участница Comedy Woman Надежда Сысоева отреагировала на новое выступление комедийной актрисы Марины Федункив, которая рассказала, как однажды пнула Сысоеву и посмеялась над этим вместе с ведущей и психологом. Несмотря на то, что видео удалили, Сысоева успела его скачать и опубликовала в соцсетях новый пост, в котором возмутилась тем, как коллега рассказывает об инциденте на гастролях и перевирает факты.

По словам Сысоевой, на самом деле Федункив пнула ее не по ягодицам, а в живот. При этом Сысоева не исключает, что этот инцидент мог привести к тяжелым последствиям, из-за которых у нее нет детей.

«Я искренне не понимаю, почему за такое у нас в стране не отменяют? Одна большая и взрослая женщина, у которой есть ребенок, рассказывает на огромную аудиторию о том, что пнула меня в живот», — написала Сысоева.

По словам Сысоевой, Федункив с гордостью делится этой историей в студии, ей поддакивает еще одна «женщина», а над ситуацией хихикает мужчина-психолог. Вопросы, как утверждает Сысоева, задавала блогерка-комик. Так, по ее словам, анонсировали новый сезон шоу «Теория», который выйдет 16 октября. Видео с рассказом Федункив, отметила Сысоева, удалили через час, но ее команда успела его сохранить.

«Нормально ли это? Веселиться на теме реального причинения вреда здоровью. И задумайтесь. Возможно, из-за этой ситуации у меня до сих пор нет детей!» — добавила она, попросив высказать мнения женщин и юристов.

Инцидент между Сысоевой и Федункив произошел в феврале 2022 года во время гастролей Comedy Woman во Владивостоке. По словам Сысоевой, перед последним концертом Федункив часто выпивала и, задержав команду в автобусе, вышла покурить, а в ответ на замечание «с разбега влетела ногой в живот».

После этого, как утверждает юмористка, Федункив исключили из проекта. Сама Федункив версию об ударе ногой в живот опровергла: в беседе со «СтарХит» она посмеялась над словами Сысоевой, а в интервью Юлии Меньшовой говорила, что лишь дала «подзатыльник и поджопник» в ответ на хамство.

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