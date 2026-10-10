Нашествие енотов на Ставрополье: жителей предупредили об угрозе бешенства

В Ставропольском крае зафиксирован массовый выход диких енотов к людям в чертах городов. Специалисты предостерегают жителей от попыток погладить, покормить животных или сделать с ними фотографии из-за угрозы распространения бешенства, сообщает Telegram-канал Mash .

Енотов все чаще встречают на улицах Ставрополя, Железноводска и Кисловодска. В населенных пунктах зверей привлекают доступные пищевые отходы на контейнерных площадках, остатки еды и миски с кормом для домашних питомцев.

Из-за активной вырубки лесных массивов, городской застройки и засушливой погоды еноты обустраивают жилища в подпольях домов, на чердаках и в сараях. При регулярном прикармливании они быстро теряют страх перед человеком.

Эксперты настоятельно рекомендуют избегать любого приближения и тактильного контакта с лесными гостями. Еноты-полоскуны являются переносчиками вируса бешенства, который представляет смертельную опасность как для человека, так и для домашних животных.

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