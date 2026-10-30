Мужчина ворвался в самолет в Пулково из-за забытого ребенка

В аэропорту Пулково пассажир «Победы» оттолкнул бортпроводницу и ворвался обратно в самолет, решив, что забыл ребенка, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что мужчина прибыл из Москвы вместе с семьей. Во время высадки он увидел, что рядом нет одного из сыновей, после чего решил вернуться в салон. Бортпроводница ему сказала, что проходить обратно запрещено, но он отодвинул ее рукой и зашел в самолет.

По словам бортпроводницы, мужчина убедился, что жена забрала обоих детей, после чего отправился к автобусу.

Ранее туристов, летевших из Шарм-эш-Шейха в Москву, самолет привез в Уфу — и там людям предложили добираться домой самостоятельно.

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